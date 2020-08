“Dit is totaal onverantwoord gedrag”, en toch wil verkeersinstituut helm op de step niet verplichten

Aan 70 kilometer per uur op de Brusselse Ring met een elektrische step. De beelden zijn ook voor verkeersinstituut Vias verbijsterend. “Dit is totaal onverantwoord gedrag. Zo’n step mag maar 25 kilometer per uur. Als er iets gebeurt, zal hij niet enkel zelf zware verwondingen oplopen, maar hij is ook totaal niet verzekerd”, zegt Benoit Godart, woordvoerder van Vias.

Het verkeersinstituut deed recent ook zelf onderzoek naar het gebruik van de elektrische step. “In Brussel stellen we gemiddeld 1 slachtoffer per week op de spoeddiensten vast. In bepaalde drukke gebieden kan dat oplopen tot 2 of 3 per week. In Vlaanderen en Wallonië zien we minder ongevallen, maar gezien meer en meer mensen er eentje aanschaffen kan dat cijfer oplopen”, zegt Godart. “Bij de overgrote meerderheid van de ongevallen is enkel de gebruiker van de elektrische step betrokken. En zij lopen vooral hoofdletsels en kaakbreuken op.”

Uit dezelfde rondvraag bleek geen enkele stepper een helm te dragen. “We raden het gebruik van een helm wel sterk aan. Maar we zijn geen voorstander van de verplichting van een helm. Dat zou het gebruik van deelsteps doen terugvallen terwijl zij toch een goed alternatief vormen voor de auto. We willen het gebruik van deelsteps niet ontmoedigen.”