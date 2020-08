Onafscheidelijk leeuwenpaar krijgt samen spuitje zodat ze niet alleen moeten sterven

De onafscheidelijke Afrikaanse leeuwen Hubert en Kalisa die in 2014 verhuisden naar de LA Zoo kregen tegelijk een spuitje zodat de ene niet zonder de andere hoefde verder te leven. Door hun oude leeftijd was hun levenskwaliteit namelijk achteruitgegaan en werd er besloten hen in te slapen.

Hubert en Kalisa waren beiden 21 jaar oud toen deze week besloten werd dat euthanasie noodzakelijk was omdat hun gezondheid snel achteruitging door leeftijdgerelateerde problemen. Dat zei de dierentuin in een verklaring op Instagram. “Hoewel het hartverscheurend is om afscheid te nemen van dit iconische duo, trekken we ons op aan het idee dat ze samen zijn kunnen gaan. Deze leeuwen blijven een positief onderdeel van onze geschiedenis en zullen enorm gemist worden”, stond er te lezen in het bericht.

Van leeuwen die in het wild leven wordt verwacht dat ze in hun vroege tienerjaren al overlijden, in gevangenschap kunnen ze gemiddeld tot 17 jaar oud worden. Hubert en Kalisa hebben hun levensverwachting dus ver overtroffen. Ze waren onafscheidelijk en volgens het personeel van de dierentuin hadden ze tijdens al hun jaren in de dierentuin een speciale band. Er werd daarom ook besloten hen samen in te slapen, zodat ze niet zonder elkaar verder moesten leven.