Club Brugge kan in poule des doods zitten, Gent bidt voor de Europese loting en tegen wie spelen Antwerp, Standard en Charleroi?

Nu Antwerp zich voor de poules van de Europa League heeft geplaatst, is het tijd voor een overzicht van de Belgische clubs die Europa ingaan. Wie moet wanneer aan de bak en vooral: tegen wie? Het is wachten op de lotingen, maar de spelers kunnen nu al beginnen dromen. Van het Barcelona van Lionel Messi, het Tottenham van Harry Kane of het Famagusta van Nika Kacharava. Neen, die laatste kenden wij ook niet.