Man waarvan de politie dacht dat hij vermoord was, na vijf jaar levend teruggevonden

In novermber 2015 startte de politie een moordonderzoek nadat ze dachten dat Ricardas Puisys het slachtoffer was geworden van moderne slavernij. Maar nu, vijf jaar later, is de 35-jarige man gezond en wel teruggevonden in Wisbech in Engeland, dat schrijft het Britse blad The Sun.

“Ricardas Puisys, die 35 jaar oud was bij zijn verdwijning, werd voor het laatst gezien op zijn werk op 26 september 2015. Ondanks de vele pogingen om hem terug te vinden is de politie er niet in geslaagd hem terug te vinden en wordt zijn verdwijning behandeld als een moordonderzoek”, stond er destijds te lezen op een poster die door de politie werd uitgedeeld. Maar nu blijkt de man helemaal niet dood te zijn en werd hij teruggevonden nadat de politie tips had gekregen over het feit dat de man wel nog leefde.

Volgens de politie zat de man “opzettelijk verstopt in de bossen” omdat hij het slachtoffer was geweest van een misdaad. Intussen is de politie een onderzoek gestart naar de mogelijke uitbuiters van Ricardas.