Bang voor muggen en ‘giftige grond’: waarom ze in Melle deze put zo graag willen behouden

Gent / Melle -

Ruim honderd gezinnen in Melle hebben zich verenigd om de zandwinningsput in hun buurt te behouden. Wat op tafel ligt, is een verbinding van de vijver met de Schelde en een fietsbrug. De buurtbewoners zien geen reden om de groene long aan te passen en zijn vooral bang voor een knijtenplaag en ‘giftige baggergrond’.