Veel kritiek op en frustraties over kleurcodes: wie bepaalt ze en wat betekenen ze?

Wie zich in coronatijden aan een vakantie in het buitenland wil wagen, kijkt het best naar de reisadviezen op de website van Buitenlandse Zaken. Aan de hand van kleurcodes wordt daar aangegeven welke regio’s redelijk veilig zijn en welke niet. Maar wie bepaalt ze? En waarom is er zoveel discussie over die kleuren?