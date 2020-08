Man (37) sterft terwijl hij kinderen uit de zee wil redden

De reddingsdiensten hebben zondag gezocht in de Noordzee naar een man die kinderen in de problemen had gezien in zee, erachteraan ging, maar later niet meer werd aangetroffen. De man is tijdens de zoektocht ’aangespoeld op het strand’ en gereanimeerd, laat de Kustwacht weten. In de loop van zondagavond berichtte de politie dat de man is overleden.

De zoekactie vond plaats nabij Julianadorp in Nederland. De kinderen waarvoor de man in actie kwam, bleven ongedeerd. Maar de man werd echter niet meer gezien, aldus de Kustwacht, waarna een zoektocht begon met reddingsboten, een helikopter en ook de Reddingsbrigade werd ingezet.

Nadat de man werd aangetroffen op het strand, hebben hulpdiensten hem gereanimeerd. Daarna is hij met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Maar hulp mocht niet meer baten. Volgens de politie gaat het om een 37-jarige man uit Polen.

Al dagen gevaarlijke muien

Opnieuw roepen de hulpdiensten op tot voorzichtigheid vanwege gevaarlijke muistromen. Daardoor kunnen mensen de zee in worden gesleurd. “Het is nog steeds zo gevaarlijk als de afgelopen dagen”, zegt een woordvoerder van de Kustwacht. “Ga niet te ver de zee in. Er staat toezicht op het strand. Die mensen geven aanwijzingen. Let daarop, volg het op.”

Zondagochtend werd het lichaam van een 15-jarige jongen gevonden die vrijdagavond, met twee andere tieners, aan het zwemmen was bij Monster. De drie kwamen in de problemen. Voorbijgangers konden twee tieners redden. De derde jongen werd twee dagen vermist en bleek overleden.

“Dat was natuurlijk verschrikkelijk. Je hoopt mensen in goede gezondheid te vinden. Dat geldt voor alle vrijwilligers die met man en macht zoeken”, aldus de Kustwacht-woordvoerder. Of er de afgelopen dagen meer incidenten zijn geweest dan gemiddeld, kan een woordvoerder van de Reddingsbrigade niet aangeven. “Daar hebben we nog geen beeld van.”