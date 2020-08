Forse stijging aantal scheidingen: “Lockdown, thuiswerken en preteachen is voor veel koppels de druppel geweest”

Het aantal scheidingen is de afgelopen maanden fors gestegen. “De lockdown, thuiswerken en preteachen is voor veel koppels de druppel geweest”, zegt notaris Bart Van Opstal. De verwachting is dat de piek maar kortstondig zal zijn geweest. “Want de onzekere tijden die er nu aan komen, zullen veel koppels tegenhouden om nog uiteen te gaan.”