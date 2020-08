Wat je altijd al dacht, is nu ook bevestigd: Belgische zelfstandigen zijn hardste werkers van Europa

Van alle Europese zelfstandigen kloppen de Belgen de meeste uren. Op weekbasis loopt het verschil met loontrekkenden zelfs op tot 13,7 uur, of bijna twee werkdagen. Dat becijferde het Europees statistisch bureau Eurostat. “Zelfstandigen werken hard en veel, maar ze doen het wel graag”, klinkt het bij ondernemersorganisatie Unizo.

Dat de Belgen de dappersten aller Galliërs waren, is bekend. Dat onze zelfstandigen ook de hardste werkers (in termen van ‘uren’) van Europa zijn, is misschien wat minder geweten. De gemiddelde werkweek ...