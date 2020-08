Burgemeester geeft gezin dat coronaregels aan laars lapt laatste kans: nog één inbreuk en lokale lockdown volgt

Haaltert -

In Kerksken, een deelgemeente van Haaltert, zijn zondag de coronamaatregelen nog maar eens flagrant overtreden. Zaterdagavond werd daar al een feestje van 50 personen stilgelegd. Maar zondagavond moest de politie opnieuw ingrijpen op dat adres, voor een feestje van 20 personen. Burgemeester Baeyens geeft de familie nu nog één kans. Als er nog een inbreuk wordt vastgesteld wil ze het gezin in lockdown zetten of arresteren.