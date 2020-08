Twee jaar na dodelijke instorting in Genua: deze brug moet duizend jaar mee (maar het fundamentele probleem blijft)

Met een eerbetoon van de Italiaanse luchtmacht en in aanwezigheid van premier Giuseppe Conte is de San Giorgio-brug in Genua ingewijd. Op 14 augustus zal het net twee jaar geleden zijn dat de oude Morandibrug in elkaar zakte en 43 mensen de dood in sleurde. De San Giorgio is een pareltje van technologisch vernuft, maar ook een permanente waarschuwing.