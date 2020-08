Zeker 39 doden bij IS-aanslag op Afghaanse gevangenis

Bij een aanslag door Islamitische Staat (IS) op een gevangenis in het Afghaanse Jalalabad zijn zeker 39 doden gevallen, onder wie tien terroristen. Er vielen ook meer dan 50 gewonden bij de aanslag op de hoofdstad van de oostelijke provincie Nangarhar, meldt de woordvoerder van de provincieregering. De aanval begon zondagavond en duurde tot maandag in de late namiddag.

De daders lieten eerst een autobom ontploffen, alvorens ze het gebouw binnendrongen. Tegelijk werd een reeks andere gebouwen onder vuur genomen. Er ontstonden hevige gevechten met de Afghaanse ordetroepen.

In de gevangenis zaten goed 1.800 gedetineerden, onder wie leden van IS, de taliban en veroordeelde moordenaars. Een deel van de gedetineerden profiteerde van de aanslag om de benen te nemen. Volgens Tarmim Arif, vicegouverneur van de provincie, was het bevrijden van gevangenen de belangrijkste reden voor de aanval.

De aanval begon in de laatste uren van een drie dagen durend staakt-het-vuren tussen taliban en Afghaans regeringsleger, naar aanleiding van het Offerfeest. IS heeft intussen de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslag. De terreurorganisatie deed dat via haar persbureau Amaq. De provincie Nangarhar gold vroeger als een bolwerk van IS, en de aanval gebeurde een dag nadat Kaboel de dood aankondigde van een topman van de Afghaanse afdeling van IS. Onlangs ook werd de leider van de groep in Afghanistan opgepakt. De taliban wezen elke verantwoordelijkheid voor de aanval af.