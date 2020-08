Eden Hazard moet niet lang nadenken over favoriete Champions League-doelpunt ooit: “Dat is een makkelijk vraag voor mij”

Nu vrijdag speelt Real Madrid de terugwedstrijd in de achtste finales van de Champions League tegen Manchester City. Voorafgaand sprak Eden Hazard met de UEFA.

Champions League in augustus. Het is een gek jaar. “Ja, ik kan het bijna niet geloven”, aldus de Rode Duivel. “Maar ik denk dat de wereld, de supporters, het nodig hebben om naar voetbal te kijken. Je wordt er gelukkig van. Het is al maanden geleden dat er nog topmatchen in de Champions League gespeeld werden, dus de mensen willen het gewoon kunnen zien.”

Wanneer Hazard gevraagd wordt wat zijn favoriete eigen Champions League-goal ooit is, antwoordt hij snel. “Ik heb er nog niet zoveel gemaakt, dus ik denk mijn eerste (tegen Schalke in 2013, red.). De eerste is altijd speciaal, op verplaatsing in een wedstrijd waarin we geweldig speelden. Ik kon en moest eigenlijk passen naar Fernando Torres, maar ik deed het zelf dus ik had wat geluk. Sorry Fernando, want hij aasde op een hattrick.”

Daarna ging het over doelpunten van anderen die Hazard zo geweldig vond. Zoals het Champions League-doelpunt dat hij dolgraag had willen scoren. “Dat is een makkelijke vraag voor mij. Die van Zinédine Zidane in de finale tegen Bayer Leverkusen. Volley met links, in de bovenhoek. Bye, bye! Maar het allermooiste doelpunt ooit in de Champions League is wel die van Cristiano Ronaldo tegen Juventus. Ik dacht toen: Wow, wat een goal! Net als die van Gareth Bale in de finale tegen Liverpool.”

Hazard is verder fan van de legendarische goal van Dennis Bergkamp tegen Newcastle uit 2002, maar geeft zelf liever een assist als het erop aankomt. “Sommige spelers denken alleen maar aan doelpunten scoren”, zegt hij. “Ik ben meer iemand die iets wil creëren. Daarom ben ik meer een assistman dan een doelpuntenmachine. Ik geef graag een assist, al scoor ik ook wel graag een mooi doelpunt. Zeker zo in de laatste minuut, om een match te winnen.”