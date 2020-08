Topmagistraat blijft geschorst in #MeToo-onderzoek

De Oost-Vlaamse topmagistraat Johan Sabbe blijft voorlopig geschorst nu er een onderzoek tegen hem loopt wegens grensoverschrijdend gedrag. De procureur des konings werd begin juli op non-actief gezet, maar hij ging tegen die beslissing in beroep. De tuchtrechtbank in hoger beroep in Brussel boog zich over het dossier, maar volgens het Gentse parket-generaal werd het beroep ongegrond verklaard. Dat betekent dat Johan Sabbe sowieso voor minstens drie maanden geschorst blijft.