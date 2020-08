Coronamarketing: slim of goedkoop? En moeten we echt geloven dat bedrijven ons een hart onder de riem willen steken?

Gisteren in alle Belgische kranten: een twee pagina’s grote advertentie van Coca-Cola. Zonder merknaam, maar met karamellenvers. De boodschap: “We zullen de storm doorstaan”. Ze zijn bij de suikerdrankenfabrikant overigens niet alleen met dat soort reclame. Coronamarketing is een ding. Maar mogen we geloven dat de bedrijven ons écht een hart onder de riem willen steken? Of is het goedkoop mikken op het sentiment om in crisistijd nog geld uit onze zakken te kloppen? “Bedrijven willen het gevoel creëren dat ze aan de goede kant staan.”