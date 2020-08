N-VA en PS gaan voor regering van korte duur

Preformateurs Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) hebben tot eind deze week om minstens een partij te vinden die hun ‘bubbel van vijf’ (N-VA, PS, SP.A, CD&V en CDH) kan versterken tot een meerderheid. Maar nog voor die regering er is, is duidelijk dat ze niet de ambitie hebben om door te gaan tot het einde van de legislatuur in 2024.

Paars-geel zou een regering worden met een beperkt programma en een gelimiteerde termijn. De onderlinge afspraak is twee jaar, verlengbaar met nog eens een jaar als de omstandigheden dat vragen. ”Gezien de huidige situatie is een korte en slagkrachtige regering de beste optie”, klinkt het in de omgeving van de preformateurs. De regering zou zich focussen op het bestrijden van de coronacrisis en haar sociaal-economische gevolgen, en tegelijkertijd een staatshervorming voorbereiden richting 2023. Daarvoor zou de grondwet aan het einde van deze legislatuur worden opengezet. Ten laatste in mei 2023 zouden dan opnieuw federale verkiezingen plaatsvinden, een jaar vroeger dan normaal. Voor beide partijen is zo’n tijdelijk en strikt afgelijnd verstandshuwelijk met de aartsvijand eenvoudiger aan de achterban te verkopen.

Nadat bij de laatste verkiezingen in mei 2019 de regeringsvormingen op de verschillende bevoegdheidsniveaus elkaar bleken te blokkeren, groeide de politieke consensus om de verkiezingen weer te scheiden. Daarom zitten ook andere partijen die bij de formatie betrokken zijn op het spoor van vervroegde verkiezingen. De SP.A, die niet meer geïnteresseerd is in toetreding tot de Vlaamse regering maar hoogstwaarschijnlijk wel federaal meedoet, hoeft zo geen campagne te voeren met het ene been in en het andere been uit het beleid. “Het uit elkaar halen van verkiezingen is goed voor de regeringsonderhandelingen, omdat zo niet alles aan elkaar vasthangt”, zegt CD&V-voorzitter Joachim Coens. Ook Open VLD kan zich in de oplossing vinden. Die brede politieke steun maakt dat er een goede kans is op vroegere federale verkiezingen, zelfs als er toch nog een andere regering komt dan een paars-gele.