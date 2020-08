Opnieuw kruisverhoor, maar Beke hoeft niet voor z’n job te vrezen: “Wie zou het beter doen?”

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) moet alweer tekst en uitleg geven in het Vlaams Parlement. Deze keer over de problemen met de contact tracing. Door nu al tegemoet te komen aan de verzuchtingen van de lokale besturen en met betere resultaten onder de arm, weet hij het kruisverhoor al enigszins te temperen. Voor zijn job moet Beke sowieso niet vrezen.

Binnen de Vlaamse regering geniet hij de uitdrukkelijke steun van minister-president Jan Jambon (N-VA). De analyse daar is dat Beke een slachtoffer is van de omstandigheden, de coronacrisis en de moeilijke staatsstructuur die de crisisbestrijding bemoeilijkt. Maar binnen zijn eigen partij is uitgesproken steun moeilijker te vinden. Veel parlementairen zijn nog niet vergeten hoe Beke zichzelf minister maakte. Dat hij als minister van Welzijn – hét CD&V-departement bij uitstek – de crisis moeilijk onder controle krijgt, straalt slecht af op de hele partij. Maar hem nu een duw geven, ziet ook niemand zitten. “Hij heeft zich goed verdedigd in de coronacommissie”, klinkt het. “Niemand zag de crisis aankomen. Wie zou het in deze omstandigheden beter doen?” Zeker nu de tweede golf aan snelheid wint, zou de ministerpost van Welzijn voor gelijk wie een vergiftigd geschenk zijn.

Ook de oppositie beseft dat Beke niet verdwijnt. Ze is vooral van zin om nog wat dikker in de verf te zetten dat hij altijd te laat komt. “Jammer dat er altijd noodkreten nodig zijn voor de minister in actie schiet”, zegt Jeremie Vaneeckhout van Groen. “Voor de zoveelste keer hetzelfde verhaal”, volgens Hannes Anaf van SP.A.