Dan toch reserveren voor trein naar de kust?

De NMBS zal dan toch de mogelijkheid onderzoeken om een reservatiesysteem in te voeren. Ze doet dat na een gesprek met de Oostendse burgemeester Bart Tommelein (Open VLD), die geen extra treinen naar de kust meer wil zolang zo’n systeem er niet is.

Afgelopen vrijdag ontstond in het Oostendse station chaos toen honderden mensen opeengepakt op een trein moesten wachten. “Op dit moment stuurt de NMBS tienduizenden mensen per dag naar zee zonder dat ze weet wie of wat”, zegt Tommelein. “Ze creëert nieuwe coronabroeihaarden en ik weiger daarvoor verantwoordelijkheid te nemen. Elk pretpark kan zo’n aanmeldsysteem organiseren, de spoorwegen blijkbaar niet, of nog niet.”

Of zo’n aanmeldsysteem er kan komen en hoe snel, is nog niet duidelijk. Vandaag volgt verder overleg. De NMBS zal vanaf nu wel grote borden zetten buiten aan het station om informatie te geven aan de reizigers, en via sociale media ook communiceren over de drukte op de treinen.