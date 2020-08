OH Leuven eindigt 15de: “Op niet-sportief vlak wél helemaal klaar”

OH Leuven dankt de procedures van Waasland-Beveren. Nadat de Waaslanders van de rechtbank gelijk kregen en ook volgend jaar in 1A mogen voetballen, besloot de Pro League toch te gaan voor een competitie met 18 ploegen. Daardoor kan de zware nederlaag in de promotiefinale tegen Beerschot met de mantel der liefde bedekt worden. Clubwatcher Milan Augustijns stelt wel vast dat de club op sportief vlak nog werk voor de boeg heeft om geen mal figuur te slaan.

Pronostiek: 15de

Is er ooit een club op niet-sportief gebied zo klaar geweest voor 1A als OHL? We durven het te betwijfelen. De infrastructuur in Leuven is Play-off 1 waard, hetzelfde kan gezegd worden ...