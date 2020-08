Rechter wiens zoon doodgeschoten werd door vrouwenhatende advocaat spreekt voor het eerst: “Die man is gek”

De Amerikaanse rechters wiens zoon doodgeschoten werd door een vrouwenhatende advocaat, heeft voor het eerst gesproken sinds de schietpartij waarbij haar echtgenoot ook zwaargewond raakte. Hij ligt nog altijd in het ziekenhuis. “We beleven de ergste nachtmerrie van elke ouder”, zegt ze bij The New York Times.

Op zondag 19 juli werd New Jersey opgeschrikt door een vreselijk drama. De deurbel ging in de woning van rechter Esther Salas en haar echtgenoot Mark Anderl, en haar 20-jarige zoon Daniel opende de deur. Het vuur werd geopend: de jongeman overleefde het niet, Anderl werd drie keer beschoten maar raakte slechts gewond. Hij herstelt in het ziekenhuis nog van zijn verwondingen.

De vermoedelijke dader was Roy Den Hollander (72), een vrouwenhatende advocaat die haar niet kon uitstaan en niet lang na de feiten dood aangetroffen werd. Hij was uit het leven gestapt.

Gek

Foto: AP

Salas ijvert maandag in een videoboodschap voor strengere bescherming van de privacy van rechters. “De dood van mijn zoon mag niet zonder gevolg zijn. Twee weken geleden is mijn leven in één klap veranderd en mijn gezin zal nooit meer hetzelfde zijn. We beleven de ergste nachtmerrie van elke ouder.”

“Een gek, die het volgens mij op mij gemunt had vanwege mijn job, kwam naar mijn huis”, beschrijft ze emotioneel wat toen gebeurd is. “We vierden de 20ste verjaardag van Daniel, met heel wat van zijn vrienden. Het was een feestelijk weekend, gevuld met liefde en gelach.”

Borstkas

Toen de deurbel ging, waren zij en haar zoon in de kelder. “Hij keek naar me en vroeg wie het was. Voor ik iets kon zeggen, sprintte hij al naar boven. Seconden later hoorde ik het geluid van kogels en geschreeuw.” Daniel beschermde zijn vader nog voor hij overleed tegen de man die Salas een monster noemt. “De eerste kogel kreeg hij in de borstkas. Daarna draaide het monster zich naar mijn man en schoot op hem, het ene schot na het andere.”