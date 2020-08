ONZE PRONOSTIEK. Onze clubwatchers voorspellen de Jupiler Pro League 2020-2021: wie wordt kampioen en wie degradeert

Het is bijna zover. Komend weekend start de Jupiler Pro League seizoen 2020-2021. Met 18 ploegen dus. Althans, daar gaan we op dit moment vanuit. Onze clubwatchers staken de koppen bij elkaar en voorspellen de eindstand van komend seizoen. Wie kroont zich tot landskampioen, en wie zakt onherroepelijk (nu ja) naar 1B? Ontdek het van dinsdag tot vrijdag op Sportwereld.be. Per club analyseren we uitgebreid de sterktes, zwaktes en verwachte elftallen. We trappen af met de nummers 18 tot en met 14.