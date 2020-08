Britse regering vraagt medische leveranciers om voorraden aan te leggen

De Britse regering roept medische leveranciers op om voorraden van medicijnen aan te leggen, nu het einde van de transitieperiode na de Brexit in zicht komt.

“We moedigen bedrijven aan om van het aanleggen van voorraden een belangrijk onderdeel van hun noodplan te maken, en vragen de industrie om waar mogelijk een voorraad van zes weken op Britse bodem aan te leggen”, zo staat in een brief van het ministerie van Volksgezondheid aan de medische leveranciers, die maandag werd gepubliceerd op de website van het ministerie.

Hoewel Groot-Brittannië de Europese Unie eind januari verliet, maakt het nog tot het einde van het jaar deel uit van de interne markt en douane-unie van de Europese Unie. De gesprekken over een handelsakkoord voor daarna tussen Groot-Brittannië en de Europese Unie zitten momenteel vast. Als er geen overeenkomst gesloten kan worden, dreigen vanaf de jaarwisseling handelsbarrières en hogere invoerheffingen voor veel goederen.

Dat alles kan leiden tot een verminderde goederenstroom over het Kanaal, zo zegt het ministerie in de brief. De focus van de Britse regering ligt op het veiligstellen van de voorraad van medicijnen en medische producten.