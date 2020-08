Tijd dringt voor Telenet voor voetbal op tv, onderhandelingen met Eleven Sports slepen aan

Telenet en Eleven Sports zaten gisteren opnieuw samen om te onderhandelen over de rechtstreekse uitzending van de wedstrijden uit 1A op de telecomoperator Telenet. Met nog vijf dagen te gaan is het niet duidelijk of dat zal lukken. Met concurrent Proximus is er wel een deal en veel voetballiefhebbers van Telenet dreigen over te stappen naar Proximus omdat daar het voetbal – tegen betaling van abonnementsgeld – wel al zeker te zien is.

“We krijgen veel vragen over de rechtstreekse uitzendingen, maar de onderhandelingen zijn nog aan de gang”, klinkt het bij Telenet, waar ze toch wat ongerust worden.

Waar de samenvattingen worden uitgezonden, is op vijf dagen voor het begin van de competitie evenmin duidelijk. VRT heeft het geld niet en VTM is niet bijzonder geïnteresseerd. Vier, dat de samenvattingen de vorige jaren ook al uitzond, is de belangrijkste gegadigde, maar dat hangt samen met het al dan niet akkoord met Eleven-Telenet, want Telenet heeft Vier in zijn portefeuille. Er bestaat een plan B voor de samenvattingen, want die moeten verplicht op een open zender worden uitgezonden. De VRT zou hierin betrokken worden.

“Het is nog altijd de bedoeling dat niemand van decoder moet veranderen”, zegt Jan Mosselmans, head of content and production van Eleven, die nog op een doorbraak hoopt.