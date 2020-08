Ex-rector Rik Torfs vindt reactie KU Leuven in zaak-Sanda Dia beschamend: “Dit is pure censuur”

Leuven - Sinds de reconstructie in onze krant van de fatale doop van student Sanda Dia (20) door de voormalige studentenclub Reuzegom, klinkt de kritiek aan het adres van de KU Leuven almaar luider. Zelfs gewezen rector Rik Torfs spaart ‘zijn’ universiteit niet.

In het interne persoverzicht van de KU Leuven (1-3 augustus) staat niets over de vele stukken betreffende de doop van Reuzegom. Sorry, maar dat is pure censuur. Beschamend. — Rik Torfs (@torfsrik) August 3, 2020

“In het interne persoverzicht van de KU Leuven (1-3 augustus) staat niets over de vele stukken betreffende de doop van Reuzegom. Sorry, maar dat is pure censuur. Beschamend”, schrijft hij op Twitter. “Een grote kwaal van onze tijd is dat mensen en instellingen vaak meer geven om hun eigen reputatie dan om de ‘waarden’ die ze zeggen te verdedigen. Die dienen vaak vooral als schaamlapje”, aldus nog Torfs. Daarmee reageert hij op de open brief van huidig rector Luc Sels, die eerder schreef dat de universiteit zich had “gehouden aan de regels van het gerechtelijk onderzoek”.

Torfs zegt geschokt te zijn door de feiten die onze reconstructie aan het licht bracht: “Dit tart voor mij alle verbeelding. In dat artikel staan mensonterende taferelen die van machtsmisbruik en vernedering getuigen en waarvoor geen enkel excuus is. Zulke folteringen verwacht je niet in die context”, zegt hij in De Morgen. Torfs betreurt dat de KU Leuven zich geen burgerlijke partij heeft gesteld.