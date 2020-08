Meer dan ooit ‘In Youth We Trust’: Beste tien Anderlecht-jongeren hebben samen nog 32 jaar contract

Antoine Colassin is de meest recente in het rijtje paars-witte jongeren die een contractverlenging kregen, Yari Verschaeren moet snel volgen. De slogan In Youth We Trust is meer dan ooit van toepassing bij Anderlecht, waar nu tien spelers in de A-kern rondlopen jonger dan 21 jaar. Samen liggen de talenten nog liefst 32 jaar onder contract.