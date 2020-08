Nieuwe aandeelhouder van Standard is een vriend van Marc Coucke (en niet vrij van controverse)

Fornieri – een Luikse zakenman met Italiaanse roots – is de sterke man van de farmagroep Mithra, waarvan hij in 1999 medeoprichter was. Het bedrijf specialiseert zich in geneesmiddelen voor vrouwen. Fornieri heeft bijna 28 procent van de aandelen in handen. Zestien procent van de andere aandelen zijn in handen van een goede vriend van Fornieri, die ook al geld pompte in het voetbal, zij het dan bij KV Oostende en later bij Anderlecht. Marc Coucke, jawel, die trouwens peter is van één van Fornieri’s kinderen.

In 2011 werd Fornieri door de Franstalige tak van het magazine ‘Trends’ nog uit­geroepen tot Manager van het Jaar. Vorig jaar stak hij 300.000 euro in de Luikse chocolatier Millésime. Daarnaast is hij eigenaar van het historische Hôtel de ­Bocholtz. Fornieri staat bekend als groot kunstliefhebber en organiseert ook een jazzfestival in Luik.

Vrij van controverse is hij echter niet. Dit jaar kwam hij nog in opspraak wegens mogelijke beurshandel met voorkennis. Enkele maanden eerder dook zijn naam op in de zaak rond de Luikse intercommunale Nethys. Fornieri zou, met ­medeweten van topman Stéphane Moreau, het energiebedrijf Elicio kopen voor een peulschil. De deal lekte uit, ging niet door en leidde tot een strafonderzoek voor mogelijke corruptie.