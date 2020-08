Vandaag beslissing over Antwerps voetbal, KV Mechelen wil niet uitwijken

Vandaag wordt beslist of er dit weekend kan gevoetbald worden op Antwerps grondgebied. Zaterdag is het Antwerp-Moeskroen, zondag KV Mechelen-Anderlecht. Antwerps gouverneur Cathy Berx wacht nog het advies af van de evaluatiecel Celeval om te zien of ze een uitzondering toestaat op de maatregelen.

Bij KV Mechelen zijn ze alvast niet van plan om uit te wijken naar een ander stadion. "Ofwel trainen we deze week op onze eigen velden en spelen we zondag in ons eigen stadion. Ofwel spelen we niet", zegt algemeen directeur Frank Lagast. "Wie kan ons garanderen dat het elders veiliger is? We houden ons strikt aan het protocol en hadden binnen onze club nog geen enkel positief coronageval. We moeten dan ook niet zoeken naar achterpoortjes om buiten de provincie te spelen of te trainen.”

De match omdraaien en in Anderlecht spelen is geen optie, want elke club moet evenveel thuiswedstrijden achter gesloten deuren hebben. Vraag is of Malinwa geen forfaitnederlaag riskeert als het eventueel weigert op neutraal terrein te voetballen? Dan zal het overmacht inroepen. Bij Antwerp wachten ze af. Bij een eventueel negatief advies zullen alle Antwerpse clubs overleggen en een standpunt innemen.