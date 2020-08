CLUBNIEUWS. Ilombe Mboyo opnieuw fit, brokkenpiloot Govea traint mee bij Zulte Waregem

De laatste week richting de competitiestart is ingezet. De eersteklassers bereiden zich zowel sportoef als extrasportief voor op voetbal in het (post-)coronatijdperk. Daarom een verse portie clubnieuws.

KORTRIJK. Mboyo opnieuw fit

Ilombe Mboyo is weer fit na zijn blessure en speelde tegen Deinze. De Sart revalideert verder van zijn pubalgie en sluit deze week weer aan bij de groep. Derijck traint ook weer na het breukje in zijn heiligbeen, maar na zes weken afwezigheid is hij een groot vraagteken voor de competitiestart. Bij Jonckheere hangt het ervan af hoe de gehechte wonde aan zijn wreef herstelt. (gco)

ZULTE WAREGEM. Brokkenpiloot Govea traint mee

Omar Govea trainde weer mee nadat hij afgelopen weekend dronken een ongeluk veroorzaakte. De Mexicaan bood op Instagram zijn excuses aan. De club beraadt zich over een sanctie. Bossut is maanden out met een schedelfractuur. Demir blijft sukkelen met een heupblessure, terwijl Bjørdal revalideert na een operatie aan de voet. Dompé (enkel) traint apart. (tjm)

KV OOSTENDE. Stadiondirecteur ontslagen

Joost Depreux, stadiondirecteur die ook instond voor de safety and security, en sales-medewerker Geert Smets zijn bij KV Oostende ontslagen. Rik Coucke, directeur van de Se’Academy, is geen teammanager meer. Kinesist Bart Brackez is voortaan teammanager. Keeperstrainer Patrick Creemers vertrekt, de Duitser Eberhard Trautner volgt hem op. (rpo)

CERCLE BRUGGE. Vrijdag weer op afzondering

De spelers hadden een dagje vrij. Van Damme, Hotic, Vitinho en Hazard, die nog een achterstand heeft, kregen verzorging of trainen op vrijwillige basis. Kanté heeft nog een hele weg af te leggen. Tester Gyamfi traint nog mee. Na de vrijdagtraining gaan de spelers weer op afzondering. Antwerp komt nu op speeldag twee op bezoek in plaats van Zulte Waregem. (kv)

AA GENT. Beloften oefenen op bezoek bij PSV

Volgende week vrijdag spelen de beloften van AA Gent een oefenduel op PSV. De partij gaat – achter gesloten deuren – door op De Herdgang, het oefencomplex van de Nederlandse topclub, en geldt als de ultieme opwarmer voor de competitiestart. Op 17 augustus speelt Jong AA Gent immers zijn eerste competitiewedstrijd op eigen terrein tegen Waasland-Beveren. (ssg)

Foto: carlo coppejans

ANDERLECHT. Gatz jr. nieuwe woordvoerder

David Steegen stopt als woordvoerder bij Anderlecht. Hij gaat zich in zijn nieuwe functie binnen de club als Head of Public Affairs toeleggen op de lokale verankering in Brussel. De opvolger van Steegen is Jan Gatz, zoon van Brussels minister Sven Gatz. De nieuwe woordvoerder van RSCA komt over van Actiris, de Brusselse arbeidsbemiddelaar. (mah)

OH LEUVEN. Doel in 1A is “zorgeloos seizoen”

OHL mikt komend seizoen in 1A op een jaar zonder degradatiezorgen. Dat zei CEO Peter Willems in een interview bij de collega’s van ROB-tv. “We moeten in ons eerste jaar niet meteen te hoog van de toren willen blazen. We mogen onze start niet missen en rapen best zo snel mogelijk zo veel mogelijk op. Tegen Eupen moeten we op drie punten mikken.” (mah)

WAASLAND-BEVEREN. Nederlandse verdediger tekent

Verdediger Jenthe Mertens (20) tekende voor drie seizoenen op de Freethiel. Hij komt van de Nederlandse tweedeklasser Go Ahead Eagles, waar hij in 28 matchen goed was voor twee goals en een assist. Hij moet op rechts de concurrentie aangaan met de Duitser Andreas Wiegel. Vandaag speelt Waasland-Beveren een laatste oefenduel tegen Knokke. (whb)

BEERSCHOT. Prins Abdullah looft supporters

De Saudische prins/eigenaar Abdullah Bin Mossaad nam de tijd om iedereen te bedanken. “Gefeliciteerd, Beerschot-fans. We mogen fier zijn op de vreugde en trots die onze mooie club naar de stad Antwerpen brengt”, schrijft hij op Twitter. “Ook felicitaties aan mijn gewaardeerde partner Francis Vrancken, toekomstige partner Philippe Verellen en de bestuursleden.” (yala)

STANDARD . Neefje Carcela acht weken out

Joachim Carcela (20), de neef van Mehdi, brak zaterdag zijn middenvoetsbeentje op training. Deze week wordt de middenvelder geopereerd. Hij is acht weken buiten strijd. (bfa)

RC GENK. Gisteren vrije dag, vandaag twee trainingen

Gisteren genoten de Genkse spelers van een vrije dag. Vandaag wordt de laatste lijn richting competitiestart ingezet met twee trainingen. (rco)