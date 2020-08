Na Fauci bekritiseert Trump nu ook andere corona-adviseur: “Zielig!”

Zijn adviseur dokter Anthony Fauci moest het eerder al ontgelden, maar nu heeft Amerikaans president Donald Trump ook uitgehaald naar het hoofd van de corona-taskforce van het Witte Huis. Hij noemde Deborah Birx “zielig” nadat zij gewaarschuwd had voor de ernst van de pandemie in de VS.

Dokter Birx vertelde zondag aan CNN dat ze dacht dat de coronapandemie een nieuwe fase heeft bereikt in de VS. “Wat we nu zien, is anders dan in maart en april. Het is buitengewoon wijdverspreid.” Over een voorspelling dat tegen het einde van het jaar 300.000 mensen overleden kunnen zijn aan Covid-19 in de VS zei ze: “Alles is mogelijk.”

Birx verdedigde zich ook nadat Democratisch voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi had verklaard dat zij geen vertrouwen heeft in het hoofd van de taskforce, omdat de president misinformatie verspreidt over het virus “en zij is door hem aangeduid”. Birx reageerde dat ze er nog nooit van is beschuldigd onwetenschappelijk te zijn en zich altijd baseert op data om levens te redden.

“Zielig!”

Maandag tweette Trump dat “gekke Nancy Pelosi vreselijke dingen zei over dr. Deborah Birx, en haar aanviel omdat ze te positief was over het heel goede werk dat we doen om het Chinavirus te bestrijden. Om tegen Nancy in te gaan, trapte Deborah in de val en viel ze ons aan. Zielig!”

Toen hij in zijn dagelijkse persconferentie naar de uitspraken gevraagd werd, verklaarde Trump: “Wel, ik denk dat we heel goed bezig zijn en dat we het even goed doen als gelijk welk ander land. Ik zei tegen dr. Birx dat ik denk dat we het heel goed doen. Ze was daarstraks even in mijn kantoor. Ze is een persoon voor wie ik veel respect heb. Ik denk dat Nancy Pelosi haar heel slecht heeft behandeld. En ik verwijs gewoon naar het feit dat ik dacht dat ze echt moeten zeggen dat we het heel goed doen.”