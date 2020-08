Daar komt de hittegolf: vanaf donderdag bakken en braden

De zomer was voorlopig maar een mager beestje. Maar voor liefhebbers van het betere bak- en braadwerk is er hoop: vanaf donderdag neemt de temperatuur een stevige snok naar boven, met temperaturen tot 35 graden. Dat meldt het KMI.

De weersverwachtingen voor dinsdag. Foto: KMI

Dinsdag wordt het nog wisselend bewolkt. In de Ardennen en in Belgisch Lotharingen kan lokaal nog wel een buitje vallen, maar aan zee wordt het overwegend zonnig. In de namiddag wordt het overal wisselend bewolkt. De maxima liggen tussen 19 en 21 graden in de Ardennen, rond 21 graden aan zee en tussen 22 en 24 graden elders. Dinsdagnacht blijft het rustig, droog en meestal licht bewolkt, met minima tussen 8 en 14 graden.

Woensdag wordt zonnig en zomers warm. De maxima liggen tussen 23 graden in de Hoge Ardennen en 28 graden in de Kempen.

Donderdag begint de hittegolf, en wordt het op veel plaatsen tropisch warm. De maxima variëren van 26 graden in de Ardennen en op het strand, tot 32 graden in de Kempen. Aan zee kan er een zeebriesje ontstaan.

Vanaf donderdag wordt het bakken en braden. Foto: KMI

Vrijdag wordt het opnieuw zonnig en in de meeste streken tropisch warm. De maxima liggen tussen 28 graden in de Ardennen en op het strand, tot 35 graden in de Kempen. Aan zee kan er dan opnieuw een zeebries ontstaan die voor een afkoeling zorgt.

Zaterdag wordt het opnieuw zonnig en heet. De maxima halen tussen 27 graden aan zee en 35 graden in het centrum, en lokaal mogelijk zelfs wat meer.

Zondag wordt het opnieuw droog en zonnig, al wordt het mogelijk een tikje minder warm. De maxima komen op veel plaatsen nog boven 30 graden uit, maar het is niet uitgesloten dat koelere zeelucht het kwik tijdelijk wat naar beneden haalt. Die tijdelijke afkoeling is weliswaar nog erg onzeker.