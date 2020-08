Verdachte van ontvoering Madeleine McCann vrijgepleit van verkrachting en moord op 11-jarig Duits meisje

Christian Brückner, de hoofdverdachte van de ontvoering van Madeleine McCann, wordt niet langer verdacht van de verkrachting en moord op Claudia Ruf, een 11-jarig Duits meisje dat in 1996 dood werd teruggevonden.

Het lichaam van Ruf werd in 1996 deels verbrand teruggevonden op zo’n 60 kilometer van haar woonplaats, het stadje Grevenbroich nabij Düsseldorf. Het meisje werd ontvoerd toen ze ging wandelen met de hond van een buurman. De zaak beroert al decennia de gemoederen in Duitsland: eind 2019 moesten duizenden inwoners van Grevenbroich nog DNA afstaan, in de hoop op een doorbraak in de cold case, maar voorlopig zonder resultaat. Alle 2.400 stalen zouden pas eind 2020 onderzocht zijn.

De politie onderzocht nu daarom of Brückner iets met de zaak te maken had, maar verder onderzoek pleit hem vrij. Hij wordt niet langer als een verdachte beschouwd in de zaak. “Na onderzoek kan ik bevestigen dat Brückner niet in Grevenbroich was op het moment van de verdwijning van Claudia Ruf”, zei een woordvoerder van de politie. “Vergelijking van het DNA van Brückner met dat van de vermoedelijke dader was ook negatief.”

De Duitse politie onderzocht vorige week een verblijfplaats van Brückner nabij Hannover op sporen van Madeleine McCann, maar de graafwerken leverde geen doorbraak op. Brückner blijft intussen alle medewerking met de politie weigeren. “Je zal wijwater kunnen bestellen in de hel voor mijn cliënt meewerkt met de openbare aanklager”, aldus de advocaat van de man.