Jordan Botaka bekomt van zware botsing met Sammy Bossut: “Ik dacht dat mijn been gebroken was”

AA Gent oefende afgelopen weekend op het veld van Zulte Waregem. In die partij kwamen thuisdoelman Sammy Bossut en Buffalo Jordan Botaka zwaar met mekaar in botsing. Bossut liep een hersenschudding en een schedelbreuk op. Botaka komt er met de schrik vanaf. “Ik dacht nochtans dat mijn been gebroken was, zo’n slag.”

Zulte Waregem won de oefenpot tegen Gent met 2-1, maar achteraf werd niet zozeer gesproken over dat eindresultaat. Wel over de zware clash tussen Sammy Bossut, doelman van Zulte Waregem, en Jordan Botaka, ex-STVV en intussen Buffalo. Botaka ging naar een voorzet in de zestien, maar Bossut was net iets eerder op de bal. De botsing die volgde was angstaanjagend.

“Ik ben er zelf nog niet goed van”, aldus Botaka. “Ik had oog voor de bal en dacht dat Bossut op zijn lijn gebleven was. Dat was dus niet het geval. Hij was een fractie van een seconde eerder op de bal, we raakten mekaar vol. Uiteraard had geen van beiden de intentie om de tegenstander te raken. Dat hier en daar gefluisterd wordt dat ik de rode kaart verdiende? Nou, mensen die dat zeggen hebben de fase niet gezien en zijn allicht gefrustreerd dat Bossut out is. Niemand van de 23 mensen tussen de lijnen oordeelde dat ik dit met opzet deed. Dat was ook in de verste verte niet het geval. Wie me kent, weet dat ik zo niet in mekaar zit. Niet als voetballer, niet als mens.”

“Zelf dacht ik dat mijn been gebroken was”, zucht Botaka. “Gelukkig blijkt het slechts om een kneuzing te gaan. Niet te geloven eigenlijk. Ook mijn ploegmakkers begrijpen niet dat ik niet meer averij overhield aan de botsing, want de klap was enorm. Het geluid dat ik hoorde deed me meteen aan een beenbreuk denken.”

Botaka is de vriendelijkheid zelve voor alles en iedereen, hij zit dan ook enorm in met de toestand van Bossut. “Hem spreken is op dit moment niet mogelijk, zo blijkt. Wel heb ik al proberen te bellen naar zijn gsm, maar die staat uit. Want ook een bericht komt niet aan. Maandag ben ik naar de club gegaan om mijn been te laten verzorgen. Het ligt nu in een verband. We hebben ook besproken hoe we met Sammy Bossut in contact kunnen komen, want dit wenst niemand hem toe. We zullen dan ook contact opnemen met Zulte Waregem.”

Zondag op Stayen

AA Gent begint de competitie volgend weekend in Sint-Truiden, de club waarvan Botaka vorig seizoen aanvoerder was. “Specialer kan de competitie voor mij niet beginnen. Wel moet ik afwachten of ik kan spelen. Dinsdag wordt mijn medische toestand geëvolueerd en bekijken we wat mogelijk is met die zware kneuzing. Op papier is STVV uit de mooiste competitiestart ooit, maar als ik er niet bij kan zijn zondag is het de slechtste start. De honger naar competitie is sowieso groot. Met 18 ploegen, Brys er terug bij, tégen STVV, het klinkt allemaal heel aantrekkelijk en dat is het ook voor mij. De stap naar Gent was aanpassen. Het is allemaal anders dan in Sint-Truiden, maar het leven in Gent bevalt me zeker. Ik ben de stad Antwerpen gewoon. Gent is heel wat drukker dan Haspengouw, dat bevalt me heus wel.”

Bekijk hier de beelden van de botsing tussen Botaka en Bossut (vanaf 4’30):