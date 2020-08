Openbare aanklager wil dieper graven in belastingaangiftes van Trump: “Uitvoerig en langdurig crimineel gedrag van zijn organisatie”

Het onderzoek naar de belastingaangiftes van president Donald Trump gaat verder dan enkel frauduleuze betalingen van zwijggeld, maar speurt ook naar “uitvoerig en langdurig crimineel gedrag van de Trump-organisatie”, waaronder verzekerings- en bankfraude. Dat blijkt uit documenten die de openbare aanklager van New York maandag heeft ingediend.

Openbaar aanklager Cyrus Vance diende maandag bij de rechtbank een verzoek in om zijn onderzoek van de laatste acht jaar aan belastingaangiftes van Trump uit te breiden naar “mogelijk crimineel gedrag”. Het oorspronkelijke onderzoek ging om de betalingen van zwijggeld door Michael Cohen, een voormalige advocaat van Trump, aan de pornoactrice Stormy Daniels en model Karen McDougal, die allebei beweren dat ze affaires hadden met Trump.

Maar volgens Vance zijn er aanwijzingen van meer misdrijven door de Trump-organisatie, zoals “onorthodoxe strategieën” om het vastgoedimperium van Trump uit te breiden, en dubieuze claims om zijn financiële waarde op te drijven, zoals het feit dat Trump Tower 68 verdiepingen hoog is (in realiteit zijn het er maar 58).

De advocaten van Trump noemen de verzochte uitbreiding van het onderzoek “veel te breed”, de president zelf deed het onderzoek maandag tijdens een persconferentie af als “een politieke heksenjacht door de Democraten”. Trump probeert het onderzoek naar zijn belastingaangiftes al langer op alle mogelijke manieren stokken in de wielen te steken. Het Hooggerechtshof oordeelde vorige maand echter al dat de president niet immuun is voor gerechtelijke vervolging, ook niet als hij in ambt is.