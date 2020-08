Schepen en oud-burgemeester Ilse Uyttersprot vermoord teruggevonden in Aalst

Aalst -

Schepen en oud-burgemeester Ilse Uyttersprot (53) is vermoord teruggevonden in de Meuleschettestraat in Aalst. Dat bevestigt huidig burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) aan onze redactie. De dader zou zich hebben aangegeven, maar het is nog niet duidelijk in welke omstandigheden de CD&V-politica om het leven kwam. De politie onderzoekt de zaak.