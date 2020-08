Anderlecht laat Kemar Roofe naar Schotland vertrekken

Kemar Roofe is op weg naar Schotland. Anderlecht en Rangers FC zijn namelijk akkoord over een transfer voor de 27-jarige spits.

Roofe was aanvankelijk niet zeker of een overstap naar de Schotse competitie wel een goeie keuze zou zijn. In een recent interview zei hij nog verwonderd te zijn over de interesse van Rangers. “Ik ben nog nooit van mijn leven in Schotland geweest”, zei hij toen. Maar Roofe trainde al anderhalve week niet meer mee bij paars-wit en trekt dus nu opnieuw het Kanaal over.

Rangers FC eindigde vorig seizoen als tweede in Schotland, op dertien punten van kampioen Celtic. De club wordt getraind door Liverpool-legende Steven Gerrard en begon het nieuwe seizoen met een 0-1-zege tegen Aberdeen. Komende donderdag spelen ze nog de terugwedstrijd in de 16de finales van de Europa League tegen Leverkusen (1-3).

Roofe kwam vorige zomer voor 6 miljoen over van Leeds United. De Engelse Jamaicaan kwam mede door blessureleed tot amper dertien optredens voor Anderlecht, maar scoorde daarin wel zes doelpunten. Ook in de beker scoorde hij één keer.