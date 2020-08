Beerschot neemt Gambiaanse spits Abdoulie Sanyang over van Lommel

Promovendus Beerschot versterkt zijn aanval met de Gambiaanse spits Abdoulie Sanyang. Hij komt over van 1B-club Lommel, waarvoor hij afgelopen seizoen drie keer scoorde en drie assists leverde in 23 matchen. Sanyang ondertekende een contract voor een seizoen op het Kiel.

“Toen ik naar België kwam vorig jaar, ging alles behoorlijk vlot. Een nieuwe, cultuur, een nieuw klimaat, een nieuwe competitie, ander voetbal. Ik was het best snel gewoon en kon me steeds meer doorzetten en tonen. Ik ben nu klaar voor de volgende stap”, zegt de Gambiaan dinsdag op de website van de Ratten. “Ik hoop me ook bij een mooie club als Beerschot en in 1A te kunnen laten zien. Dit is nu de ideale club om me verder te ontwikkelen.”