Amateurclubs heel boos op de Pro League: “Beu dat alle beslissingen boven onze hoofden worden genomen”

60 amateurclubs uit de eerste, tweede en derde amateurafdelingen trekken aan de alarmbel. Ze zijn boos op de Pro League en roepen dat het zo niet verder kan. Ze klagen vooral de licentievoorwaarden aan. “Het kan niet dat nummer dertien uit de eerste amateurafdeling straks samen met de beloften van Club Brugge straks in 1B spelen terwijl de tweede uit de hoogste amateurs, THES Sport, gewoon in de amateurs moeten blijven”, aldus Steven Van Geeteruyen, woordvoerder van de ontevreden clubs.

De amateurclubs, ook vertegenwoordigd door ex-Rode Duivel Stijn Stijnen die nu trainer is van Patro Eisden MM, gaan actie ondernemen. “We zijn het beu dat alle beslissingen maar boven onze hoofden worden genomen”, aldus Van Geeteruyen. “We stappen naar de Pro League met de vraag of ze de huidige licentievoorwaarden willen behouden. Indien daar het antwoord ‘ja’ op is, zullen we onze conclusies trekken.”

Dan dreigt afscheuring van die 60 clubs van de voetbalbond. “Wij zien dat niet als afscheuring maar uitsluiting”, aldus Stijn Stijnen. “Als een club die tweede eindigt en recht heeft op promotie niet naar 1B mag, wie sluit dan wie uit? We willen gewoon respect. Als de Pro League op 31 juli de beslissing neemt om de beloften van Club in 1B op te nemen en ons niet eens consulteert, dan is er toch iets grondig fout.”

De amateurclubs voelen zich danig in de steek gelaten door Voetbal Vlaanderen, de officiële federatie binnen de KBVB die de amateurclubs vertegenwoordigt. Ook de KBVB zelf blijft in gebreke. De clubs uit eerste, tweede en derde amateurafdeling willen de politiek inschakelen en de voordelige RSZ-regeling voor de profclubs in de besprekingen betrekken.

“We willen solidariteit en de politiek kan ons helpen”, aldus Guido Vandenabeele van SV Oudenaarde. “Door op zondag vier wedstrijden te programmeren nemen ze ons geld af en er staat niets tegenover. Ze knijpen ons de keel dicht terwijl wij een heel grote maatschappelijke rol hebben met onze jeugdwerkingen en onze vele voetballertjes.”