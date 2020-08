Ploegmaat van Toby Alderweireld is het beu dat hij degoutante racismeverhalen moet vertellen: “Mensen denken dat dit normaal is”

Als het op racisme aankomt, dan kan Danny Rose spijtig genoeg meespreken. De verdediger van Tottenham, die de voorbije maanden op uitleenbasis bij Newcastle speelde, deed in een interview zijn verhaal over de pijnlijke realiteit in Engeland.

Op het veld kende de 30-jarige Rose al enkele dieptepunten. In 2012 werd hij het slachtoffer van racistische uitlatingen door Servische supporters tijdens een wedstrijd met de Engelse beloften. Zeven jaar later was hij erbij toen ‘The Three Lions’ werden uitgejoeld door duizenden racistische voetbalfans in Montenegro. Na afloop dacht Rose zelfs even na over zijn pensioen omdat hij zo walgde van het bestaande racisme in de voetbalwereld en daarbuiten.

Tegenover bij de podcast ‘Second Captains’ zegt Rose dat hij voor het eerst tegengehouden werd door de politie toen hij 15 jaar oud was. En dat het nog steeds gebeurt op z’n 30ste.

“Mijn vrienden zijn er vaak bij geweest toen het gebeurde”, aldus de ploegmaat van Toby Alderweireld. “De meest recente keer was vorige week, toen ik bij mijn moeder was langsgeweest. Ik had net mijn motor stilgelegd op een parking toen de politie eraan kwam. Met een busje en drie politiewagens om mij te ondervragen. Ze hadden een melding gekregen dat een bepaalde wagen niet correct aan het rijden was.”

Foto: AFP

Rose vroeg zich af waarom ze precies hem hadden uitgepikt. “Ik toonde mijn identiteitskaart en ik moest een ademtest afleggen. Weet je, het is gewoon een van de dingen die mij gebeuren. Wat kan ik eraan doen? Vijftien jaar lang is het al zo. Op en naast het veld, en er verandert helemaal niks. Elke keer vragen ze me of mijn auto gestolen is. Of waar ik mijn wagen vandaan heb. Wat doe jij hier, kan je bewijzen dat jij deze wagen gekocht hebt, zeggen ze dan. Het is pure arrogantie.”

De 29-voudige international heeft soms zelfs problemen op de trein. “Toen ik onlangs opstapte met mijn tassen kreeg ik de vraag of ik wel wist dat dit de eerste klasse was”, aldus Rose. “Ik moest mijn ticket laten zien, terwijl twee blanke mensen passeerden zonder dat er aan hen een vraag werd gesteld. Ik zei dus: Moet je hun tickets ook niet nakijken? Ik kreeg als antwoord: Nee, dat is niet nodig. Mensen denken misschien dat dit normaal is, maar voor mij is dat racisme. Dat zijn dingen die ik dagelijks moet tolereren. Maar ik voel me bijna beschaamd dat ik hierover klaag als je ziet dat in Amerika een zwarte man op straat vermoord werd. En ik kreeg altijd opnieuw de reactie dat ik geld heb, dus dat ik er maar mee moet leren leven. ik heb de hoop echt opgegeven.”