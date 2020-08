Romelu Lukaku maakte echt indruk in Italië: Rode Duivel moet amper vier toppers voorlaten in lijst met nog drie Belgen

Sinds afgelopen weekend zit de Serie A er voor even en dus deelde La Gazzetta dello Sport haar lijst met de beste 100 spelers van het seizoen. Met daarin vier Belgen.

LEES OOK. Romelu Lukaku legt de twijfelaars het zwijgen op: “Ik wist altijd dat ik een doelpuntenmaker zou worden”

LEES OOK. Inter haalt Alexis Sanchez gratis (!) weg uit Manchester, maar Antonio Conte is ziedend: “Maandenlang stront moeten eten”

We beginnen met de laagst gerangschikte landgenoot in de lijst van de iconische roze sportkrant en dat is Timothy Castagne. De flankspeler van Atalanta krijgt de 84ste plaats toebedeeld. ‘La Dea’ werd dan ook knap derde in de Serie A en zit in de kwartfinales van de Champions League. De 24-jarige Castagne kwam in 27 optredens tot één goal en drie assists.

Wat hoger staat Dries Mertens. De pocketaanvaller staat op de 46ste plaats, tussen Francesco Acerbi (Lazio) en Juan Cuadrado (Juventus). Napoli won dit jaar de beker, maar werd pas zevende in de competitie. Mertens werd wel topscorer aller tijden van de club van Diego Maradona. Hij was in totaal goed voor negen goals en negen assists in de Serie A.

Foto: EPA-EFE

Over naar nummer 15 op de ranglijst, Radja Nainggolan. ‘Il Ninja’ kwam op huurbasis bij Cagliari spelen en ontpopte zich tot een sterkhouder voor de club uit Sardinië. Een kuitblessure maakte een vroegtijdig einde aan zijn seizoen, maar de 32-jarige middenvelder was wel goed voor zes doelpunten en zes assists in de competitie. Cagliari eindigde uiteindelijk als veertiende.

De beste Belg volgens de Gazzetta was Romelu Lukaku. De Rode Duivel krijgt de vijfde plek toebedeeld van de Italiaanse voetbalredactie. Daarmee moet ‘Big Rom’ enkel Paulo Dybala (Juventus), topschutter Ciro Immobile (Lazio), Cristiano Ronaldo (Juventus) en Papu Gomez (Atalanta) voorlaten. Lukaku scoorde in z’n eerste seizoen voor Inter dan ook 23 doelpunten, goed voor een tweede plaats in het eindklassement voor de Nerazzurri.

De volledige top tien:

1. Paulo Dybala (Juventus)

2. Ciro Immobile (Lazio)

3. Cristiano Ronaldo (Juventus)

4. Papu Gomez (Atalanta)

5. Romelu Lukaku (Inter)

6. Luis Alberto (Lazio)

7. Zlatan Ibrahimovic (Milan)

8. Sofyan Amrabat (Hellas Verona/Fiorentina/ex-Club Brugge)

9. Dejan Kulusevski (Parma/Juventus)

10. Josip Ilicic (Atalanta)

Nog oude bekenden en grote namen:

14. Sergej Milinkovic-Savic (ex-Genk)

16. Frank Ribéry

21. Edin Dzeko

38. Ruslan Malinovskyi (ex-Genk)

51. Matthijs de Ligt

66. Alexis Sanchez

68. Gonzalo Higuain

100. Gianluigi Buffon