Pro League en Eleven Sports gaan in zee met bwin: “Een extra dimensie”

De Pro League en tv-rechtenhouder Eleven Sports hebben een overeenkomst afgesloten met bwin. De van oorsprong Oostenrijkse operator wordt voor drie seizoenen de nieuwe ‘betting partner’, zo is dinsdag bekendgemaakt.

De overeenkomst slaat zowel op de Jupiler Pro League, 1B als de Supercup. bwin wordt daarnaast ook rechtenhouder van de nationale betting streaming rechten.

“De overeenkomst tussen de drie partijen is een 360° partnership met een aanwezigheid van bwin op alle platformen van de Pro League en Eleven”, luidt het. “Via de ‘Bet and Watch’ toepassing zullen klanten van bwin de wedstrijden van de Jupiler Pro League via streaming kunnen volgen.”

Met dit partnerschap zeggen bwin, de Pro League en Eleven Sports zich te engageren tot een gemeenschappelijke visie op het verantwoordelijk gebruik van kansspelen.

“Kansspelen en weddenschappen kunnen een extra dimensie aan de voetbalbeleving toevoegen”, verklaart Pierre François, CEO van de Pro League. “Elke partner is zich echter bewust van de risico’s van onverantwoord gedrag en engageert zich om deze risico’s, ieder vanuit zijn rol, zo veel mogelijk te beperken. bwin, de Pro League en Eleven Sports, zullen binnen dit partnership inzetten op een integraal beleid van preventie, de bescherming van de spelers en de integriteit van het voetbal in zijn geheel. Het partnerschap zal ten alle tijden getoetst worden aan de doelstellingen en best practices uit het samenwerkingsprotocol tussen de Pro League en de Kansspelcommissie.”