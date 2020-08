Brand op lpg-tanker in Antwerpse haven onder controle

Antwerpen - In het Antwerpse havengebied heeft dinsdagochtend een hardnekkige brand gewoed op een lpg-tanker. Dat zegt de Brandweer Zone Antwerpen. De brand raakte na zowat een uur omschreven en intussen is hij volledig geblust. Er viel één gewonde, een geval van rookintoxicatie.

De Antwerpse brandweer werd omstreeks 9.45 uur opgeroepen voor een brand op het schip Moritz Schulte, dat in het Industriedok ligt. Het korps ging samen met de bedrijfsbrandweer van de nabije raffinaderij van Esso ter plaatse om de brand aan te pakken. Er was even rookontwikkeling, maar intussen is er geen hinder meer voor de buurt. Omstreeks 11.30 uur was het vuur volledig geblust.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend, maar het vuur ontstond in de machinekamer en de schade bleef ook grotendeels beperkt tot die ruimte. De brandweer blijft voor alle zekerheid nog even ter plaatse om te ventileren en te koelen.