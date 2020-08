Goedgezinde Gareth Bale in podcast over… golf: “Ik snap er niks van, 80.000 fans die je uitfluiten omdat je slecht speelt”

Drie doelpunten en twee assists in twintig optredens. Zie daar de statistieken die de vetbetaalde Gareth Bale dit seizoen afleverde bij Real Madrid. Maar de Welshman laat het niet aan zijn hart komen, zo bleek tijdens een gesprek in een podcast over zijn favoriete sport: golf.

Bale heeft nog een contract tot 2022 bij De Koninklijke en lijkt alweer niet van plan om te vertrekken uit de Spaanse hoofdstad. Wat wil je, met een jaarsalaris van 15 miljoen euro? De 31-jarige aanvaller wordt stilaan dan wel gehaat door de supporters van Real, zijn relatie met trainer Zinédine Zidane staat onder nul en de titel vieren met zijn ploegmaats deed hij nu ook niet bepaald, maar de Welshman is wel wat gewoon.

“Voor elke wedstrijd staan we onder zware druk”, aldus Bale tijdens de Erik Anders Lang Show. “En als je niet goed speelt, dan komt er kritiek. Er hebben mij al 80.000 mensen uitgefloten in een stadion omdat ik niet goed speelde. Een paar keer dan nog. Niet leuk en niet goed voor je zelfvertrouwen. Ik zit echt met vragen want ik begrijp het gewoon niet. Je zou verwachten dat fans zich achter je scharen om je te helpen wanneer je het moeilijk hebt. Zodat zij gelukkig kunnen worden.”

Maar Bale weet dat ze bij Real net het tegenovergestelde doen. “Ze beginnen namelijk nog harder te fluiten waardoor jij je constant nog slechter gaat voelen. Je verliest nog meer zelfvertrouwen, waardoor je nog slechter gaat spelen en waardoor zij nog kwader zijn.”

En dan is er ook nog zijn liefde voor golf. Bale maakte zich quasi onsterfelijk maar ook bijna een persona non grata in Madrid toen hij na de EK-kwalificatie met Wales een spandoek bovenhaalde met de woorden: ‘Wales. Golf. Madrid. In die volgorde’.

“Veel mensen hebben blijkbaar problemen met het feit dat ik golf speel. Ik weet echt niet waarom. Ik heb het erover gehad met dokters en het is allemaal oké”, lachte Bale.