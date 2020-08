Vrouw tegengehouden in Duitse luchthaven met beenderen van echtgenoot in bagage

Op de luchthaven in de Duitse stad München is een 74-jarige Armeense vrouw tegengehouden met de beenderen van haar echtgenoot in haar bagage, zo heeft de Duitse federale politie dinsdag meegedeeld.

De autoriteiten vonden de menselijke resten in een houten doos, en haalden meteen de douanebeambten, een dokter en de openbare aanklager erbij om de zaak te onderzoeken.

De vrouw wilde de beenderen samen met haar 52-jarige dochter van haar huis in Griekenland via München en Kiev naar Armenië brengen, het voormalige vaderland van haar echtgenoot. Documenten bewezen dat de man in 2008 overleden was, en begraven werd in zijn woonplaats nabij Thessaloniki.

De federale politie zag niets onwettigs in het overbrengen van de stoffelijke resten, en ook de openbare aanklager vond geen reden om een crimineel onderzoek te openen. De vrouwen mochten hun reis verder zetten, samen met de resten van hun vader en echtgenoot.