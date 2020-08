PORTRET. Ilse Uyttersprot, de harde tante vol zelfrelativering die bleef vechten tegen de stroom

Ook al waren al haar bevoegdheden als schepen haar afgepakt, Ilse Uyttersprot bleef werken voor haar stad. Zo stond ze bekend: als harde werkster en harde tante. Die zei dat ze al lang niet meer wakker lag van dat torenfilmpje, maar toch afzag omdat het altijd aan haar bleef kleven. Die – zoals dat hoort in Aalst – vierkant werd uitgelachen door de carnavalisten, maar met die mannen op café bleef gaan. Lachend, vol zelfrelativering.

Daar stond Ilse Uyttersprot, in café De Club op het Vredeplein. Met haar cola tussen de pintenhijsende mannen. Dat was een halfjaar geleden. De vroegere burgemeester zat in een van de moeilijkste momenten ...