Ex-Antwerpcoach en vorige bekerwinnaar Walter Meeuws (69) heeft na 28 jaar eindelijk opvolger

Éíndelijk. De verwijzingen naar 7 juni 1992, sinds zaterdagavond de ‘voorlaatste’ bekerwinst van Antwerp FC, kunnen wat dieper het archief in. Walter Meeuws (69), Antwerp Legend en destijds coach van de Great Old, is blij. Voor de club én haar nieuwe coach. “Het is Ivan Leko gegund. Ik denk dat velen Antwerp nu bij het kransje titelfavorieten zullen zetten.”