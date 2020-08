Dit gebeurt er als een ingenieur een oude boerenwoning koopt en er nieuwe technieken in de praktijk test

Oud-Heverlee -

In 2011 kocht Leen Peeters de boerenwoning in de Ophemstraat 140 in Oud-Heverlee. Die werd verbouwd met muren tot 80 cm dik zodat een warmtepomp van 1kW volstaat om het hele gebouw te verwarmen. Als burgerlijk ingenieur gebouwtechnieken gebruikt ze haar huis om nieuwe technieken in de praktijk te testen.