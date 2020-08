“Ik heb mijn vriendin iets aangedaan”: wat weten we al over de verdachte van de moord op Ilse Uyttersprot?

Aalst -

“Ik heb mijn vriendin iets aangedaan.” Met die woorden zou Jurgen D. zichzelf dinsdagochtend omstreeks acht uur hebben aangeboden bij de politie, na de moord op de Aalsterse oud-burgemeester Ilse Uyttersprot. Wat weten we al over de verdachte, die blijkbaar geen onbekende is voor het gerecht?