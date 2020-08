Vrouw schrijft vernietigend overlijdensbericht na dood echtgenoot aan coronavirus: “Schaam jullie!”

“Hij deed alles wat hij moest doen, maar dat deden jullie niét”, staat te lezen in het vernietigende overlijdensbericht van een Amerikaanse man die twee weken geleden overleed aan het coronavirus. Een dood die vermeden had kunnen worden, meent zijn vrouw Stacey (72). “Schaam jullie allemaal, en moge Karma jullie vinden!”

David Nagy (79) uit Texas had een aantal medische aandoeningen die zijn kans op het overleven van een besmetting met het coronavirus verkleinden, zoals diabetes, hartproblemen en vroege tekenen van dementie. Naarmate de pandemie zich verspreidde doorheen de Verenigde Staten, probeerden hij en zijn vrouw dan ook elke mogelijke voorzorgsmaatregel te nemen. Maar waar ze niet op rekenden, was de extreme politisering van de pandemie en de bijhorende gezondheidsvoorschriften in de VS.

“We waren 20 jaar getrouwd, en nu is hij niet meer bij mij”, vertelde Stacey Nagy aan Buzzfeed. “Dat is een zware klap. En het stoort me, omdat hij niet had moeten sterven. Als mensen de aanbevelingen hadden gevolgd, was het anders geweest. Maar ze willen niet.” Het overlijdensbericht dat ze schreef voor haar man leest dan ook als een regelrechte aanklacht. “De familie is ervan overtuigd dat de dood van David onnodig was. Ze wijten zijn dood en de dood van alle andere onschuldige mensen aan Trump, Abbot en alle andere politici die deze pandemie niet serieus namen en zich meer zorgen maakten om hun populariteit en stemmen dan over levens”, luidt het in het overlijdensbericht.

Volgens Stacey hebben Trump en Abbot de anti-mondmaskerbeweging in gang gezet doordat ze bij het begin van de pandemie weigerden een mondmasker te dragen en het ook niet aanbeveelden. “Het is ook de schuld van de vele onwetende, egocentrische en egoïstische mensen die weigerden het advies van de medische professionals op te volgen, omdat ze geloofden dat het hun ‘recht’ is om geen mondmasker te dragen en dat dat belangrijker is dan het doden van onschuldige mensen”, klinkt het verder.

“We kusten het raam om elkaar te kussen”

Eind maart moest David naar het ziekenhuis na een val waarna hij mocht herstellen in een revalidatiecentrum. Naar huis gaan mocht hij nog niet, omdat zijn gezondheidstoestand nog steeds niet optimaal was en zijn gezin bang was dat hij Covid-19 zou oplopen als hij naar buiten zou komen. Het revalidatiecentrum werd uiteindelijk in lockdown geplaatst toen de epidemie erger werd. “Ik ging naar het raam en dan schreeuwden we om met elkaar te kunnen praten. We kusten het venster om zo elkaar te kunnen kussen.” Maar begin juli werd David ziek, hij werd naar het ziekenhuis gebracht waar hij positief testte op Covid-19. Er werd Remdesivir geprobeerd, plasmatherapie, en hij werd ook beademd maar zijn toestand bleef verslechteren. Bezoek kreeg David niet, zijn vrouw kon hem enkel zien door een glazen schuifraam, maar toen was hij al bewusteloos. Op 22 juli is David overleden.

“Ik was zo kwaad”, vertelde Stacy maandag aan Buzzfeed News. “Ik was kwaad omdat het niet had mogen gebeuren en elke keer als ik erover nadenk, dan word ik boos en huil ik. Mensen die rondwandelen zonder een masker te dragen, terwijl dat wel zou moeten, mensen die van de mondmaskers een politieke kwestie maken… Het gaat over leven en dood, niet over politiek. Het gaat hier over mensen.”

Dat haar overlijdensbericht nu viraal gaat, vindt Stacy verrassend, maar het maakt haar op zich niet veel uit: “Ik heb het niet gedaan opdat mensen het ‘leuk’ zouden vinden. Ik heb het gedaan omdat ik kwaad was en ik wilde dat mensen die weigeren een mondmasker te dragen, beseffen dat ze moordenaars zijn en zij verantwoordelijk zijn - niet enkel voor de dood van Dave - maar voor alle mensen die overleden zijn. Hij is niet de enige. Er zijn duizenden mannen en vrouwen, moeders en vaders, broers en zussen die gestorven zijn.”