Minister Peeters roept op om bezoek aan autokeuring tijdig te plannen

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters en de autokeuringssector roepen de Vlamingen op om een bezoek aan de autokeuring tijdig te plannen, om een laattijdige keuring, de daaraan verbonden toelagen en eventuele boetes te vermijden. Het is al enkele weken druk bij de Vlaamse keuringsstations en zelfs op afspraak kan de burger niet altijd snel de technische keuring van zijn voertuig laten uitvoeren. Wie tot het laatste moment wacht, komt daardoor ongewild in de problemen, waarschuwen de minister en sector dinsdag.

Het is momenteel drukker dan normaal bij de Vlaamse keuringscentra omwille van meerdere redenen. “De zomer is sowieso een drukke periode, maar nu komt daar een inhaalbeweging van 400.000 voertuigen bovenop doordat de keuringsactiviteiten omwille van coronamaatregelen tijdelijk waren stopgezet”, zegt Peeters. “Tegelijk is er echter een tijdelijke stijging van het aantal tweedehandskeuringen, niet alleen uit Vlaanderen maar ook uit Brussel en Wallonië. De verkoop van tweedehandswagens is de afgelopen maanden fors gestegen, dat merken de keuringscentra ook.”

Volgens de minister stellen burgers hun bezoek aan de keuring vaak uit tot kort voor de vervaldatum van hun keuringsbewijs. Door de huidige drukte kan het dan gebeuren dat ze pas na de vervaldatum van hun keuringsbewijs een afspraak kunnen maken. Een voertuig aanbieden voor een periodieke keuring kan vanaf 2 maanden vóór de referentiedatum, met behoud van die datum. De voertuigen die van 13 maart tot en met 3 juni naar de keuring moesten, hebben omwille van de coronamaatregelen een verlengde geldigheid tot en met 4 november 2020. Politiediensten en verzekeraars zijn op de hoogte van dat uitstel. Volgens Peeters is de inhaalbeweging van de keuringen die omwille van de coronamaatregelen niet konden plaatsvinden ondertussen voor de helft gebeurd.