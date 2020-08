“Er is dringend overleg nodig over de amateursclubs. KBVB, word wakker!”

Ons amateurvoetbal ligt op apegapen. Clubs lopen door de coronacrisis tientallen duizenden euro’s mis en voelen zich door zowat iedereen in de kou gezet: de Pro League, de KBVB en Voetbal Vlaanderen. Hun persconferentie vanochtend was een wanhoopskreet. ‘De media zijn onze laatste reddingsboei, help ons aub”, klonk het. Er is dringend overleg nodig. KBVB, word wakker!

Als liefst 60 Vlaamse clubs uit eerste, tweede en derde amateurs zich buiten de KBVB en Voetbal Vlaanderen verenigen om wantoestanden aan te klagen, dan is er iets serieus aan de hand. Ze klagen de alleenheerschappij van de Pro League aan. Onze profclubs nemen zonder overleg beslissingen die tot in de diepste vezels van het voetbal als maatschappelijk fenomeen worden gevoeld. De amateurclubs hoeven niet op hulp van de KBVB te rekenen.

Een beeld uit Dessel Sport - Thes Foto: SMB

Je zou het logisch kunnen noemen als het niet zo wraakroepend zou zijn. De voorzitter van de KBVB, Mehdi Bayat, zit als vertegenwoordiger van zijn club Charleroi ook in de raad van bestuur van de Pro League. Zal hij zichzelf als profclub tegen de haren instrijken om de amateurclubs te helpen? Van de CEO bij de KBVB Peter Bossaert moet al evenmin veel verwacht worden. Hij zit op die positie bij gratie van de profclubs. Van Voetbal Vlaanderen, die de belangen van de amateurs zou moeten verdedigen, gaat te weinig daadkracht uit. Van de kant van de KBVB en Voetbal Vlaanderen bleef het -ondanks de noodkreten die de amateurclubs al maanden uitstoten- dan ook heel stil.

Als begin september de amateurcompetities (hopelijk) hervatten, hebben onze amateurclubs zes maanden geen wedstrijd gespeeld. De kantine was dicht. Er werden geen toegangskaarten verkocht. Toernooien, tombola’s en barbecues werden afgelast. De KBVB schold al 1,3 miljoen aan bondsverplichtingen kwijt. Mooi en broodnodig, maar het bespaart de meer dan 2.000 clubs iets meer dan een bescheiden 1.000 euro. Intussen zijn door dezelfde KBVB de plannen voor een duur nieuw bondsgebouw goedgekeurd. Een nieuw gebouw zetten, waar dan prestigieus mee kan worden uitgepakt, is een provocatie als straks de helft van de clubs moet ophouden te bestaan.

In die context is het opmerkelijk dat een gebrek aan geld niet de eerste bekommernis van de verenigde amateurclubs blijkt te zijn. Ze voelen zich uitgesloten omdat de licentievoorwaarden te zwaar zijn, waardoor de promoties eerder op financiële dan op sportieve gronden gebeurt. Zo kan het dat Lierse Kempenzonen, nummer 13 in eerste amateurs, en de beloften van Club Brugge in 1B spelen en THES Sport, de tweede uit eerste amateurs, niet. De amateurs verdenken de profs ervan een gesloten competitie te willen maken door de licentievoorwaarden steeds strenger te maken. Ze hebben gelijk. Dat is inderdaad de bedoeling. De profclubs willen geen clubs met een gebrekkig stadion, te weinig lichtcapaciteit voor avondwedstrijden en geen sluitend budget in 1A of 1B. Daar valt ook wat voor te zeggen, maar wat meer solidariteit en erkenning van de amateurclubs als gesprekspartner zijn broodnodig om de basis van onze voetbalpiramide te onderhouden.

De passiviteit van de KBVB en Voetbal Vlaanderen, die zelfs geen rol als bemiddelaars met de Pro League op zich nemen, is onbegrijpelijk. Maar het moet niet van één kant komen. Iedereen kent de verhalen van de veel te hoge premies die zelfs in provinciale worden betaald. Minder in het zwart dan voorheen, maar het blijven soms hallucinante bedragen. Hier paal en perk aan stellen en de maatschappelijke rol uitbouwen in plaats van tegen heug en meug een promotie na te streven, zou de amateurclubs in een stevigere positie brengen. De basis onderhouden, lokale verankering en mikken op eigen jeugd, is van veel groter belang dan dat succes onder de eigen kerktoren.